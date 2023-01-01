Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da yılın ilk bebeği 'Toprak' oldu

Güncel Haberler

ADANA'da, kentin yeni yılda dünyaya gelen ilk bebeği 'Toprak' oldu.

ADANA'da, kentin yeni yılda dünyaya gelen ilk bebeği 'Toprak' oldu. Toprak, saat 00.01'de doğdu.

Adana Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde Sevinç ve Onur Gölbaşı çiftinin bebekleri yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya geldi. Sezaryen ile 3 kilo 700 gram doğan erkek bebeğe 'Toprak' ismi verildi.

'KENDİMİZİ İYİ HİSSEDİYORUZ'

Aynı hastanede anestezi uzmanı olarak görev yapan anne Sevinç Gölbaşı, doğan bebeğinin yılbaşı hediyesi olarak geldiğini ifade etti. İkinci çocuğunu kucağına aldığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Gölbaşı, "Heyecanlı, mutlu, kendimizi iyi hissediyoruz. İkimiz de iyiyiz. Her şey yolunda gitti, ameliyatımız da iyi geçti. Bebeğimiz de sağlıklı geldi" dedi.

Meslektaşının sağlıklı bir doğum gerçekleştirdiğini dile getiren Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Adem Kaya ise "Yeni yılın sürpriz bebeği olarak Toprak bebek dünyaya geldi. Ailesine ve tüm yakınlarına sağlıklı uzun ömürlü bir bebek olarak büyümesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı - Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adana Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title