Adana'da yılın ilk bebeği 'Toprak' oldu

ADANA'da, kentin yeni yılda dünyaya gelen ilk bebeği 'Toprak' oldu. Toprak, saat 00.01'de doğdu.

Adana Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde Sevinç ve Onur Gölbaşı çiftinin bebekleri yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya geldi. Sezaryen ile 3 kilo 700 gram doğan erkek bebeğe 'Toprak' ismi verildi.

Meslektaşının sağlıklı bir doğum gerçekleştirdiğini dile getiren Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Adem Kaya ise "Yeni yılın sürpriz bebeği olarak Toprak bebek dünyaya geldi. Ailesine ve tüm yakınlarına sağlıklı uzun ömürlü bir bebek olarak büyümesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.