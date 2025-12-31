Haberler

Adana'da "Yılbaşı Huzur ve Güven" denetimi

Adana'da 9 bin 150 polis ve jandarmanın katılımıyla gerçekleştirilen 'Yılbaşı Huzur ve Güven' uygulaması, ailelere oyuncak ve hediyelerin verilmesiyle dikkat çekti. Vali Köşger, 2026'yı huzur içinde karşılamak için tüm güvenlik önlemlerinin alındığını bildirdi.

Adana'da 9 bin 150 polis ve jandarmanın katılımıyla "Yılbaşı Huzur ve Güven" uygulaması gerçekleştirildi.

Hava destekli, dedektör köpeklerin de kullanıldığı uygulamada, araçlar durduruldu, sürücülere alkol testi yapıldı.

Uygulamaya katılan Vali Yavuz Selim Köşger, durdurulan araçlardaki ailelerin çocuklarına oyuncak ve çeşitli hediyeler verdi.

Yılın son akşamı görev başındaki personeli ziyaret eden Vali Köşger, merkez Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı'ndaki uygulama noktasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Adana'nın 2026'yı huzur ve mutlulukla karşılayabilmek için güvenlik birimleriyle gereken bütün tedbirleri aldıklarını söyledi.

Yeni yılın çok daha güzel geçmesini temenni eden Köşger, şunları kaydetti:

"Yılın son gününde, yılbaşı kutlamaları dolayısıyla alınan güvenlik önlemlerini arkadaşlarımızla birlikte, nöbet tutulan mahalleleri gezerek yerinde denetleyeceğiz. Görev başında bulunan mesai arkadaşlarımızın hem yeni yıllarını kutlayacak hem de kendilerine iştirak edeceğiz. Yılbaşı dolayısıyla en üst düzeyde tüm güvenlik önlemlerini almış durumdayız. 9 bini aşkın güvenlik görevlimizle, 7 bin 900 emniyet personelimiz, 1200 jandarma ve 50'ye yakın sahil güvenlik personelimizle bugün karada, denizde, sahilde ve havada; helikopterler, dronlar ve kara araçlarıyla her türlü tedbiri aldık. Vatandaşlarımızın yeni yılı huzur içinde karşılaması için gerekli tüm önlemler eksiksiz şekilde uygulanmaktadır."

