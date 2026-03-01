Haberler

Adana'da bisikletliler bağımlılığa karşı pedal çevirdi

Güncelleme:
Yeşilay Adana Şubesinin düzenlediği bisiklet turu, 'Ekrana değil hayata bağlıysan sen de Yeşilaycısın' sloganıyla Merkez Park'ta başladı. Etkinlik, kentin turistik noktalarını kapsayan yaklaşık 6,5 kilometrelik bir güzergahta gerçekleşti.

Yeşilay Adana Şubesince "Ekrana değil hayata bağlıysan sen de Yeşilaycısın" sloganıyla düzenlenen bisiklet turu, Merkez Park'ta başladı.

Etkinliğe, Adana Bisiklet ve Doğa Sporları Takımı, Adana Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü, Perşembe Akşamı Bisikletçileri ve Özgür Kadınlar Bisiklet Grubu üyeleri katıldı.

Yeşilay bayrakları, balon ve flamalarla bisikletlerini süsleyen katılımcılar, kentin turistik noktalarını da kapsayan yaklaşık 6,5 kilometrelik güzergahta pedal çevirdi.

Tura katılanlara teşekkür eden Yeşilay Şube Başkanı Yunus Emre Yıldırım, Yeşilay Haftası boyunca farkındalık etkinlikleri yapacaklarını söyledi.

Adana Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü sözcüsü Özgül Yeşil de çocuk ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için bir araya geldiklerini anlattı.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa
