Haberler

Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya öldü

Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen 84 yaşındaki Bekir Avcu, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADANA'da yaya geçidinde otomobilin çarptığı Bekir Avcu (84) hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 11 Ocak'ta sabah saatlerinde Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. D.V. yönetimindeki 34 FGB 201 plakalı otomobil, yaya geçidinde yolun karşısına geçmek isteyen Bekir Avcu'ya çarptı. Avcu, çarpmanın etkisiyle havada metrelerce savrularak yola düştü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından 5 Ocak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Avcu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bekir Avcu'nun cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Sürücü D.V. gözaltına alındı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
AK Partili Çelik'ten gümrük vergisi sinyali: Yeni değerlendirmeler yapılabilir

Tepki çeken kararda geri adım sinyali: Yeni değerlendirme yapılabilir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Volkan Demirel'den Montella'ya sert hareket! Bilal Erdoğan tepki gösterdi

Volkan'dan Montella'ya sert hareket! Bilal Erdoğan tepki gösterdi
4 yıldız oyuncu da kadroya eklenmedi! Galatasaray'ın Fethiyespor maçı kafilesi belli oldu

İşte kamp kadrosu! 4 yıldız oyuncu da Fethiye'ye götürülmedi
Galatasaray Onyedika'yı bitirdi! Maaşı da belli bonservisi de

Süper Lig devinde mutlu son! Maaşı da belli bonservisi de
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

Emeklinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
Volkan Demirel'den Montella'ya sert hareket! Bilal Erdoğan tepki gösterdi

Volkan'dan Montella'ya sert hareket! Bilal Erdoğan tepki gösterdi
Fenerbahçeli taraftarlara transfer müjdesi

''Onlar da gelecek'' diyerek transferde büyük müjdeyi verdi
28 yaşındaki Esra boğularak öldürüldü, şüphelileri duyan şaşırıyor

28 yaşındaki Esra boğularak öldürüldü, şüphelileri duyan şaşırıyor