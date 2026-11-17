ADANA'da yasa dışı bahis oynattığı belirlenen çeteye yönelik operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Çetenin kullandığı paneller tespit edilirken, banka hesaplarında 1 milyar 200 milyon lira hareketlilik tespit edilen şüpheliler tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından satın alınan yazılımla kurdukları internet sitelerinde yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiği belirlenen çeteyi 6 aylık teknik ve fiziki takiple deşifre etti. Kentte ofis kurdukları belirlenen çetenin, elde edilen geliri takibini zorlaştırmak için çok sayıda banka hesabına transfer ettikten sonra kripto varlığa dönüştürerek yurt dışına çıkardığı tespit edildi. Polisin yaptığı incelemede çete üyesi 24 şüpheliye ait banka hesaplarındaki para hareketliliğinin 1 milyar 200 milyon lira olduğu belirlendi.

HESABINI KULLANDIRANLARA 85 BİN LİRA ÖDEMİŞLER

Bu tespitler üzerine operasyon için harekete geçen ekipler, belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda, haklarında yakalama kararı verilen 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Ayrıca şüphelilerin, banka hesaplarını suçta kullandıran kişilere de aylık 85 bin lira ödediği belirtildi.

24 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 24 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı