Adana'da yaralama ve iş yeri kurşunlama olaylarına karışan 6 şüpheli yakalandı
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Adana'nın Karaisalı ilçesinde yaralama ve iş yeri kurşunlama olaylarına karışan 6 zanlı gözaltına alındı.
Adana'nın Karaisalı ilçesinde yaralama ve iş yeri kurşunlama olaylarına karışan 6 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, yaralama ve iş yeri kurşunlama olaylarına karışan şüphelilerin kimliğini belirledi.
Zanlılardan 4'ünü gözaltına alan ekipler, Mersin'e kaçtıkları belirlenen 2 şüpheliyi de yakaladı.
Ekipler, şüphelilerin adreslerinde ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Kaynak: AA