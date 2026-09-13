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Adana'da yaralama ve iş yeri kurşunlama olaylarına karışan 6 şüpheli yakalandı

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Adana'nın Karaisalı ilçesinde yaralama ve iş yeri kurşunlama olaylarına karışan 6 zanlı gözaltına alındı.

Adana'nın Karaisalı ilçesinde yaralama ve iş yeri kurşunlama olaylarına karışan 6 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, yaralama ve iş yeri kurşunlama olaylarına karışan şüphelilerin kimliğini belirledi.

Zanlılardan 4'ünü gözaltına alan ekipler, Mersin'e kaçtıkları belirlenen 2 şüpheliyi de yakaladı.

Ekipler, şüphelilerin adreslerinde ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Kaynak: AA
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