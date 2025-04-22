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Adana'da Yangın Çıkan Dairede Bir Ceset Bulundu

Adana'da Yangın Çıkan Dairede Bir Ceset Bulundu
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Adana'nın Çukurova ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın sonrasında evde yalnız yaşayan 41 yaşındaki Mustafa Özkan'ın cesedi bulundu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Adana'da yangın çıkan apartman dairesinde bir kişinin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'ndeki apartmanda yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin 9 katlı binanın 4. katındaki yangına müdahalesi sırasında bina kontrollü olarak tahliye edildi.

Diğer katlara sıçramadan söndürülen yangın sonrası dairede araştırma yapan ekipler, evde yalnız yaşadığı belirtilen Mustafa Özkan'ın (41) cesedini buldu.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Özkan'ın cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Güncel
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