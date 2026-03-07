Adana'da "Yağmur Suyu Hasadı ve Gri Su Geri Kazanım Sistemleri" semineri düzenlendi

Adana'da Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) tarafından "Yağmur Suyu Hasadı ve Gri Su Geri Kazanım Sistemleri" semineri gerçekleştirildi.

DAİMFED Başkanı Mustafa Karslıoğlu, federasyon binasında düzenlenen seminerde, atık su ve geri kazanım sistemlerinin uluslararası alanda vazgeçilmez uygulamalar arasında yer aldığını söyledi.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının yaptığı konutlarda yağmur sularının çeşitli alanlarda kullanılabilecek şekilde yapıldığını belirten Karslıoğlu, "Ekonomiye katkı olsun ve su faturaları azalsın diye yapılan muaazam bir proje. Bizler de yaptığımız tüm projelerde hem yatay mimariyi öncelikli tutuyor hem de yağmur sularından faydalanma ve hasat edebilme kazanım sistemleriyle ilgili çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.

Kent ve Yerel Yönetimler Uzmanı Oğuz Şahin de yağmur suyu hasadı ve gri su kazanım sistemlerinin Paris İklim Anlaşması açısından önemli olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Şahin tarafından sektör temsilcilerine uygulamalar ve mevzuata ilişkin bilgiler verildi.