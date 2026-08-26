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Adana'da 1,5 kg uyuşturucu taşıyan 4 zanlı tutuklandı

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Adana'da mide ve bağırsaklarında kapsül halinde 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu taşıyan 2 yabancı uyruklu kadın ve buluştukları 2 zanlı tutuklandı.

Adana'da mide ve bağırsaklarında kapsül halinde 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu taşıyan 2 yabancı uyruklu kadın ve buluştukları 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 kadının kente uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı.

Çalışma başlatan ekipler, merkez Seyhan ilçesindeki Büyükşehir Belediyesi Merkez Otogarı yakınında düzenledikleri operasyonda yabancı uyruklu kadınlar ve buluştukları 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere götürüldükleri hastanede röntgen çekilen kadınların mide ve bağırsaklarında çok sayıda kapsül bulunduğu tespit edildi. Yapılan tıbbi müdahaleyle zanlılardan 140 kapsül halinde 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu çıkarıldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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