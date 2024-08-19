Adana'da Vatandaşlar El Yapımı Gazoz ile Serinliyor

Adana sıcağında vatandaşlar el yapımı gazoz ile serinliyor

Amcasından öğrendiği el yapımı gazoz ile 40 yıldır vatandaşları serinletiyor

ADANA - Adana'da sıcaklardan bunalan vatandaşlar, özel olarak üretilen el yapımı gazoz ile serinliyor.

Adana'da amcasından 1970'li yıllarda öğrendiği el yapımı gazoz üretimine başlayan Hacı Alyakut, 40 yılı aşkın süredir gazozculuk yapıyor. Özel olarak ürettiği ve doğal olduğunu belirttiği gazozu kentin halk pazarlarında ve sokaklarda vatandaşlar ile buluşturan Alyakut, özellikle sıcak havalarda vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. El yapımı olması nedeniyle ilgi çeken ve vatandaşların akın ettiği gazozun bir bardağı ise 15 TL'den satılıyor.

"Bu tarihi bir şey"

Gazozculuk mesleğinin kendisine amcasından miras kaldığını belirten Hacı Alyakut, "Onlar önceden yapıyordu. Şimdi de ben devam ediyorum. Bildiğiniz doğal gazoz. El yapımı. Aroması, sodası, karbon ve buz soğutmalı. Bal gibi bir şey. Bu tarihi bir şey. 10-20 yıllık değil. En az 40 yıldır biz yapıyoruz bu işi. Geçmişte de amcamlar başkalarından öğrenerek devam etti. Bu şekilde bize kadar geldi" dedi.

Gazozun bardağını 15 TL'ye sattığını kaydeden Alyakut, "Saat sabah 7'de başlıyorum. Pazarın bitiş saatine kadar devam ediyorum. Ömrümüz ve gücümüz yettiği kadar da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"İnsanın vücudu kuş gibi oluyor"

Pazarın kurulduğu günlerde alışveriş yaparken doğal gazoz içmeye geldiğini belirten Çelebi Ağtekin, "Dünyanın tek güzel gazozu. İnsanın vücudu kuş gibi oluyor. Bu sıcakta güzel gidiyor. Bu gazoz Adana sıcağına süper geliyor. Herkese tavsiye ederim" diye konuştu.

Gazozun sıcaklarda iyi hissettirdiğini söyleyen Zaman Altunç ise "Gazozu içtiğimiz zaman serinliyoruz. Sıcaklarda çok güzel gidiyor" dedi.