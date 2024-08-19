Üye Girişi
Haberler

Adana'da Vatandaşlar El Yapımı Gazoz ile Serinliyor

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da sıcaklardan bunalan vatandaşlar, özel olarak üretilen el yapımı gazoz ile serinliyor. Hacı Alyakut tarafından 40 yıldır üretilen gazoz, doğal ve aromalı olmasıyla dikkat çekiyor. Gazoz, Adana halk pazarlarında ve sokaklarda satılıyor.

Adana sıcağında vatandaşlar el yapımı gazoz ile serinliyor

Amcasından öğrendiği el yapımı gazoz ile 40 yıldır vatandaşları serinletiyor

ADANA - Adana'da sıcaklardan bunalan vatandaşlar, özel olarak üretilen el yapımı gazoz ile serinliyor.

Adana'da amcasından 1970'li yıllarda öğrendiği el yapımı gazoz üretimine başlayan Hacı Alyakut, 40 yılı aşkın süredir gazozculuk yapıyor. Özel olarak ürettiği ve doğal olduğunu belirttiği gazozu kentin halk pazarlarında ve sokaklarda vatandaşlar ile buluşturan Alyakut, özellikle sıcak havalarda vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. El yapımı olması nedeniyle ilgi çeken ve vatandaşların akın ettiği gazozun bir bardağı ise 15 TL'den satılıyor.

"Bu tarihi bir şey"

Gazozculuk mesleğinin kendisine amcasından miras kaldığını belirten Hacı Alyakut, "Onlar önceden yapıyordu. Şimdi de ben devam ediyorum. Bildiğiniz doğal gazoz. El yapımı. Aroması, sodası, karbon ve buz soğutmalı. Bal gibi bir şey. Bu tarihi bir şey. 10-20 yıllık değil. En az 40 yıldır biz yapıyoruz bu işi. Geçmişte de amcamlar başkalarından öğrenerek devam etti. Bu şekilde bize kadar geldi" dedi.

Gazozun bardağını 15 TL'ye sattığını kaydeden Alyakut, "Saat sabah 7'de başlıyorum. Pazarın bitiş saatine kadar devam ediyorum. Ömrümüz ve gücümüz yettiği kadar da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"İnsanın vücudu kuş gibi oluyor"

Pazarın kurulduğu günlerde alışveriş yaparken doğal gazoz içmeye geldiğini belirten Çelebi Ağtekin, "Dünyanın tek güzel gazozu. İnsanın vücudu kuş gibi oluyor. Bu sıcakta güzel gidiyor. Bu gazoz Adana sıcağına süper geliyor. Herkese tavsiye ederim" diye konuştu.

Gazozun sıcaklarda iyi hissettirdiğini söyleyen Zaman Altunç ise "Gazozu içtiğimiz zaman serinliyoruz. Sıcaklarda çok güzel gidiyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Adana Gastronomi Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Mesai saatleri değişecek mi? Çalışma saatleri kısalacak mı? 2024 mesai saatleri kısalıyor mu? Batılı tarzda ilk tiyatro nedir? Batılı tarzda ilk tiyatro eserinin adı ne, yazarı kim? Orkideye nasıl bakılır, ne kadar su verilir? Orkide çiçeğinin özelliği nedir, toprağı nasıl olmalı? Orkide bakımı püf noktaları! SON DAKİKA: Bolu'da orman yangını! Bolu'da orman yangını mı çıktı? Orman yangını söndürüldü mü? Bolu'da son durum nedir? Sana Değer programının sunucuları kim? Seda Sayan programı neden yok? Sabahın Sultanı Seda Sayan ne zaman başlayacak? CANLI DÖVİZ KURU 19 AĞUSTOS: Dolar, Euro ne kadar? Dolar, Euro, Altın kaç TL? AÖF sonuçları açıklandı mı? AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuç sorgulama ekranı! Silahla araba durduran sivil polis! Hatay'da ne oldu, olay ne? Sivil polis neden vatandaşa silah çekti? Tarihte bugün ne oldu? 19 Ağustos tarihinde dünyada neler oldu? Young Boys-Galatasaray maçı ne zaman? Young Boys- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 19 Ağustos Euro kaç lira? Öyle Bir Geçer Zaman Ki Aylin neden öldü? Roblox ne zaman açılacak? 19 Ağustos Pazartesi Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... GELİNİM MUTFAKTA 19 AĞUSTOS 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok? Öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmen mülakat sonuçlarına nasıl bakılır? Yeşil pasaport kimlere verilir, nasıl alınır ve şartları ne? Yeşil pasaport hangi ülkelerde geçerli? Ali Koç'u iterek düşüren kim? Fatih Özkan kimdir? Göztepe- Fenerbahçe maçında ne oldu? Feyyaz Uçar kimdir? Feyyaz Uçar kaç yaşında, nereli? Amedspor-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Amedspor-İstanbulspor maçı şifresiz mi?
title