İklimlendirme sistemi kurulup, uyuşturucu üretilen villaya operasyon; 2 tutuklama

ADANA'da, M.A.A. (36) ile sevgilisi Z.G.'nin (29) uyuşturucu madde ürettiği belirlenen villaya yapılan baskında 4 kilo 778 gram esrar, 40 kök Hint keneviri ele geçirirken, çok sayıda iklimlendirme sistemi malzemesine el konuldu. Sorgularında uyuşturucu maddeyi kullanmak için ürettiklerini öne süren şüpheliler, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde uyuşturucu madde satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. M.A.A.'nın adresine operasyon düzenleyen polis, şüpheli ile sevgilisi Z.G.'yi gözaltına aldı. Dairede arama yapan ekipler, 2 kilo 4 gram esrar, 0,18 gram kokain, 11 uyuşturucu hap ile hassas terazi ele geçirildi. Ekiplerin çalışmasında şüphelilerin, Pozantı ilçesi Yenikonacık Mahallesi'ndeki bir villada uyuşturucu ürettikleri belirlendi.

VİLLADA İKLİMLENDİRME SİSTEMİ BULUNDU

Narkotik polisi, Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle villaya yaptığı baskında, odalara kurulmuş iklimlendirme sistemi buldu. Villada ekiplerin aramalarında, 2 kilo 774 gram kurutulmuş esrar, 40 kök Hint keneviri, ruhsatsız tabanca ve 50 mermi ele geçirilirken, uyuşturucu madde üretiminde kullanılan çeşitli malzemelere de el konuldu.

TUTUKLANDILAR

Emniyete götürülen M.A.A. ile Z.G. sorgularında, uyuşturucu madde satışı yapmadıklarını, kullanmak için ürettiklerini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Haber : Anıl ATAR-Kamera: ADANA,