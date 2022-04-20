Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 15 yıl hapis

SARIÇAM, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık G.S ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın Şahintepe Mahallesi'ndeki evinde 13 Ekim 2020'de D.E'ye sentetik uyuşturucu satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanakları da dikkate alınarak, G.S'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasına ve tutukluluğunun devamına karar verilmesini istedi.

Sanık G.S, savunmasında, uyuşturucu kullandığını ancak satmadığını ileri sürerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.