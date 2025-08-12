Adana'da Uyuşturucu Suçlularına Operasyon: 24 Hükümlü Yakalandı
Adana'da narkotik polisinin düzenlediği operasyonla uyuşturucu suçlarından aranan 24 hükümlü yakalandı. Hükümlüler, 4 ila 31 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılmıştı.
Adana'da uyuşturucu suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezaları olan 24 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu ticareti" ve "uyuşturucu madde kullanma" suçlarından 4 ila 31 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 24 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
