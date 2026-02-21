Haberler

Adana'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 15 hükümlü yakalandı

Adana'da narkotik ekipleri, uyuşturucu suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 hükümlüyü yakaladı. Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Adana'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonda uyuşturucu suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 hükümlüyü yakaladı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı
