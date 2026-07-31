Haberler

Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, çorabına gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan tutuklu sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, çorabına gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan tutuklu sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık H.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı ise salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, H.A'nın 16 Ekim 2025'te Hürriyet Mahallesi'nde çorabına gizlediği 4,04 gram sentetik uyuşturucu ile poşet içindeki 112 uyuşturucu hapı sokakta kendisini bekleyen kişiye satarken İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandığını belirtti.

Sanığın aynı mahallede bulunan evinde de kanepe altına saklanmış 7,05 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini ifade eden savcı, H.A'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık H.A. ise hakkındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezası verdiği sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kaynak: AA
Adalet Bakanı Gürlek: Vatandaşlara toplu mesaj göndererek yasa dışı bahse teşvik eden 33 kişi gözaltına alındı

Erdoğan'ın "Kökünü kazıyacağız" resti sonrası şafak operasyonu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın iddiası ortalığı karıştırdı! Hamas ve İslami Cihad'dan art arda açıklamalar

Trump'ın iddiası ortalığı karıştırdı! Açıklamalar art arda geldi
İş yerini kana buladılar: Bunlara da 'yeni nesil' deniliyor

Geceyi kana buladılar! Bunlara da "yeni nesil" deniliyor
Aynı gün çiftleşip topluca öldüler

Aynı gün çiftleşip topluca öldüler
Haluk Levent'in skandalları bitmiyor: Tutuklanan iş insanından yeni itiraflar

Skandalları bitmiyor! Tutuklanan iş insanından yeni itiraflar
İstanbullular dikkat! Saat 12.00'den sonra bu yollar kapanacak

İstanbullular dikkat! Saat 12.00'den sonra bu yollar kapanacak
Samsun’da ambulans ile TIR çarpıştı: 3’ü sağlıkçı, 6 kişi yaralandı

Kavşaktaki bir anlık hata az daha faciaya neden oluyordu
Küçük Ceylan'ın son hali gündem oldu! Görenler tanımakta zorlanıyor

Küçük Ceylan'ın son hali gündem oldu! Görenler tanımakta zorlanıyor