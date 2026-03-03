Haberler

Adana'da 'torbacı' operasyonunda 11 tutuklama

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 16 şüpheliden 11'i tutuklanırken, 5'i adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

ADANA'da uyuşturucu satan torbacılara yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 11'i tutuklandı, 5'i adli kontrolle serbest kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Teknik ve fiziki takibin ardından 16 şüphelinin kimliği tespit edildi. Adresleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için 1 Mart'ta şafak vakti operasyon düzenlendi. 16 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 297,35 gram bonzai, 5,86 gram bonzai ham maddesi, 40,75 gram metamfetamin, 6,42 gram kokain, 16,69 gram esrar, 92 uyuşturucu hap ile 2 hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

