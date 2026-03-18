Haberler

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 72 Bin Hap Ele Geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da polisin düzenlediği operasyonda 72 bin uyuşturucu hap, 574 gram bonzai hammaddesi ve reçeteye tabi 131 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' diye bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada A.S. ile V.Ç. adlı şüphelileri tespit etti. Ekipler, şüphelilerin Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi'ndeki apartman dairesine operasyon düzenledi. Evde narkotik dedektör köpeği kullanarak arama yapan polis, mutfak tezgahının altında ve valizde 72 bin uyuşturucu hap, 574 gram bonzai hammaddesi, reçeteye tabi 131 uyuşturucu içerikli hap ile hassas terazi ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgularında uyuşturucu satışı yaptıklarını kabul etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S. ve V.Ç., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

