Adana'da 5 bin uyuşturucu etkili hap ele geçirildi
Adana'da jandarma ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 5 bin uyuşturucu etkili hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Adana'da bir araçta 5 bin uyuşturucu etkili hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu bulunduğunu belirledikleri bir aracı takibe alarak merkez Seyhan ilçesinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada 5 bin uyuşturucu etkili hap bulundu, zanlılar A.B. ile D.D. gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
