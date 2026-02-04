Adana'da 5 bin uyuşturucu etkili hap ele geçirildi

Adana'da bir araçta 5 bin uyuşturucu etkili hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu bulunduğunu belirledikleri bir aracı takibe alarak merkez Seyhan ilçesinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada 5 bin uyuşturucu etkili hap bulundu, zanlılar A.B. ile D.D. gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.