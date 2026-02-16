Yatak süngerinden uyuşturucu çıktı

Haberler

Adana'da polisin gerçekleştirdiği operasyonda, bir evde gizlenmiş 409 gram kokain, 0,65 gram metamfetamin ve 20 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi. Gözaltına alınan E.B.K., uyuşturucu madde satışı yapmadığını iddia ederek tutuklandı.

ADANA'da polisin eve düzenlediği operasyonda yatak süngerinin içine gizlenmiş 409 gram kokain, 0,65 gram metamfetamin ve reçeteye tabi 20 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, torbacı diye bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde satış yaptığı belirlenen E.B.K.'nin (24) evine operasyon düzenledi. Evde arama yapan polis, yatak süngerinin içine gizlenmiş 409 gram kokain, 0,65 gram metamfetamin ile reçeteye tabi 20 uyuşturucu içerikli hap ele geçirdi. Gözaltına alınan E.B.K., emniyetteki sorgusunda, uyuşturucu madde satışı yapmadığını, kullanmak için aldığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
