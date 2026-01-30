Haberler

Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

Güncelleme:
Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 35 yaşındaki E.A, evinde yapılan aramada ele geçirilen sentetik uyuşturucu ile gözaltına alındı ve tutuklandı.

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki E.A'ya (35) ait eve operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 89 pakette 49,83 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.A, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
