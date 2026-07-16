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Uyuşturucu etkisindeki kişi çıkan tartışmada öldürüldü

Uyuşturucu etkisindeki kişi çıkan tartışmada öldürüldü
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Adana'da uyuşturucu madde etkisi altında olduğu iddia edilen Sezai Yıldırım, sokakta tartıştığı Suat Kömürcü tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Şüpheli tutuklandı.

ADANA'da uyuşturucu maddenin etkisi altında olduğu iddia edilen Sezai Yıldırım (30), sokakta tartıştığı Suat Kömürcü (26) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Gözaltına alınan şüpheli Kömürcü, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, 12 Temmuz'da Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu etkisinde olduğu iddia edilen Sezai Yıldırım ile sokakta karşılaştığı Suat Kömürcü arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Suat Kömürcü, Yıldırım'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Kanlar içerisinde yere yığılan Yıldırım'ı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sezai Yıldırım, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yıldırım'ın cansız bedeni, otopsinin ardından toprağa verildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Suat Kömürcü'yü olay yerine yakın bölgede gözaltına aldı. Suat Kömürcü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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