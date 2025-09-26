Haberler

Adana'da Uyuşturucu Bulunan Sanığa 12 Yıl Hapis Cezası

Güncelleme:
Adana'nın Seyhan ilçesinde otomobilinde uyuşturucu bulunan M.K., 12 yıl hapis ve 80 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılan sanık, suçlamaları reddetti.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık M.K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 11 Aralık 2024'te Şakirpaşa Mahallesi'nde gece vakti şüphe üzerine durdurulan M.K'ye ait otomobilde narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramada şoför koltuğunun altında poşet içine gizlenmiş 202 gram kokain bulunduğunu belirtti.

Benzer suçlardan kaydı bulunan sanığın evinde yapılan aramada ise hassas terazi ile uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini ifade eden savcı, M.K'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık M.K. ise hakkındaki suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl hapis ve 80 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
