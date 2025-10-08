Haberler

Adana'da Uyuşturucu Bağımlısı Bıçakla Sağlık ve Polis Ekiplerine Saldırdı

Adana'da Uyuşturucu Bağımlısı Bıçakla Sağlık ve Polis Ekiplerine Saldırdı
Güncelleme:
ADANA'da uyuşturucu bağımlısı ve şizofreni hastası E.D. (37), ailesinin isteği üzerine kendisini tedaviye götürmek için gelen sağlık ve polis ekiplerine bıçakla saldırdı. Bacağından vurularak etkisiz hale getirilen E.D. hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesi, uyuşturucu bağımlısı ve şizofreni hastası E.D.'nin tedavi görmesi için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Talep üzerine adrese Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi'nde (AMATEM) görevli sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tedaviyi reddeden E.D., polise ve sağlık ekiplerine mukavemet gösterdi. Bunun üzerine adrese özel harekat polisleri yönlendirildi. E.D. polislere bıçakla saldırınca polisler havaya uyarı ateşi açtı. E.D. saldırıyı sürdürünce ekipler tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirdi. Yaralanan E.D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
