Adana'da Ukraynalılar 'Kozaklık Günü'nü Kutladı
Adana-Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 'Kozaklık Günü' etkinliği, Atatürk Parkı'nda gerçekleştirildi. Etkinlikte Ukrayna şarkıları, halk dansları ve çocuklar için oyun atölyeleri yer aldı. Ayrıca el yapımı ürünler ve hediyelik eşyaların satışı yapıldı.
Adana'da yaşayan Ukraynalılar, düzenledikleri etkinlikte "Kozaklık Günü"nü kutladı.
Adana- Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince organize edilen etkinlik, Atatürk Parkı'nda yapıldı.
Ukrayna şarkılarının seslendirildiği etkinlikte halk dansları gösterileri sunuldu, çocuklar için oyun atölyeleri düzenlendi.
Kentte yaşayan Ukraynalıları bir araya getiren etkinlikte, el yapımı ürünler, işlemeli gömlekler, hediyelik eşyalar ve takılar satışa sunuldu.
Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Güncel