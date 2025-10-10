Haberler

Adana'da Uçuruma Yuvarlanan Kamyonun Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Adana'nın Kozan ilçesinde Sinan Yıldırım yönetimindeki kamyon, 50 metrelik bir uçuruma yuvarlandı. Sürücü, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

Adana'nın Kozan ilçesinde uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Sinan Yıldırım (27) idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen kamyon, Şerifli ile Derebaşı mahalleleri arasındaki yolda yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
