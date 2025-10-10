Adana'da Uçuruma Yuvarlanan Kamyonun Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Adana'nın Kozan ilçesinde Sinan Yıldırım yönetimindeki kamyon, 50 metrelik bir uçuruma yuvarlandı. Sürücü, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.
Sinan Yıldırım (27) idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen kamyon, Şerifli ile Derebaşı mahalleleri arasındaki yolda yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
