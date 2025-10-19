Adana’da Uçuruma Yuvarlanan Cipteki Karı Koca Hayatını Kaybetti
Adana'nın Pozantı ilçesinde uçuruma yuvarlanan cipteki O.A. ve eşi E.A. yaşamını yitirdi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Cenazeler morga kaldırıldı.
Adana'nın Pozantı ilçesinde uçuruma yuvarlanan cipteki karı koca yaşamını yitirdi.
Fındıklı Mahallesi Çetinlik mevkisinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan cip uçuruma yuvarlandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde araçtaki O.A. ve eşi E.A'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cenazeler incelemelerin ardından Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Onur Can Bulat - Güncel