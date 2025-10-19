Haberler

Adana'da Uçuruma Yuvarlanan Cipteki Çift Hayatını Kaybetti

Adana'da Uçuruma Yuvarlanan Cipteki Çift Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Adana'nın Pozantı ilçesinde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu uçuruma yuvarlanan cipte bulunan O.A. ve eşi E.A. hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADANA'nın Pozantı ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan cipin uçuruma yuvarlandığı kazada araçta bulunan O.A. ve eşi E.A. hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Fındıklı Mahallesi Çetinlik mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçta bulunan O.A. ve eşi E.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden çiftin cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
