Taklalar atarak uçuruma yuvarlanan otomobilden yaralı kurtuldu

ADANA'nın Feke ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybederek uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü Samet Ö., yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Değirmendere ile Kaleyüzü mahallelerini birbirine bağlayan yolda meydana geldi. Samet Ö. idaresindeki, plakası henüz belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Metrelerce yükseklikten taklalar atarak düşen otomobilden yaralı halde kendi imkanlarıyla çıkan Samet Ö., yol kenarına ulaşıp, telefonla yardım talebinde bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Samet Ö.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan müdahalenin ardından Samet Ö., Kozan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı