Adana'da Uçuruma Devrilen Otomobilde 3 Yaralı

Adana'da Uçuruma Devrilen Otomobilde 3 Yaralı
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Adana'nın Çukurova ilçesinde bir otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen acil sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkisinde uçuruma devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılan 3 yaralı, vatandaşların da yardımıyla yukarıya çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
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