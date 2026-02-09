Adana'da Traktör Devrildi: 1 Ölü

ADANA'da engebeli arazide devrilen traktörün sürücüsü Cafer Gönül (45) hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Kozan ilçesine bağlı Örendere Mahallesi'nde meydana geldi. Cafer Gönül'ün kullandığı traktör, iddiaya göre tekerleğinin çukura girmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Gönül, ağır yaralı olarak Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından durumu ağır olan Gönül, kaldırıldığı Adana Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.