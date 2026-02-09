Haberler

Adana'da Traktör Devrildi: 1 Ölü

Güncelleme:
Adana'nın Kozan ilçesinde devrilen traktörde sürücü Cafer Gönül (45) hayatını kaybetti. Kaza sonrası sağlık ekipleri müdahale etti ancak Gönül, hastanede hayatını kaybetti.

ADANA'da engebeli arazide devrilen traktörün sürücüsü Cafer Gönül (45) hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Kozan ilçesine bağlı Örendere Mahallesi'nde meydana geldi. Cafer Gönül'ün kullandığı traktör, iddiaya göre tekerleğinin çukura girmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Gönül, ağır yaralı olarak Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından durumu ağır olan Gönül, kaldırıldığı Adana Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
