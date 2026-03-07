Haberler

Adana'da trafikte tartıştığı araç sürücüsüne saldıran kişi ve arkadaşı yakalandı

Güncelleme:
Adana'nın Seyhan ilçesinde yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışma, bir aracın diğer aracın önünü keserek durmasına ve saldırıya dönüşmesine neden oldu. Olay anı ailenin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Gözaltına alınan iki kişi hakkında işlem başlatıldı.

Adana'da trafikte tartıştığı aracın sürücüsüne saldıran kişi ve arkadaşı gözaltına alındı.

Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde trafikte yol verme meselesi nedeniyle iki araç sürücüsü arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine bir araç, içinde aile bulunan diğer aracın önünü keserek durdurdu. Arabadan inen kişi aracın camına vurdu, kapı kolunu kırdı.

Saldırı, aile üyeleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ailenin başvurusu üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı.

Ekipler, görüntülerde araca vuran İsa A. (25) ile aynı araçtaki Mustafa K'yi (25) gözaltına aldı.

Zanlılardan İsa A'nın ehliyetine 60 gün el konulurken 180 bin lira para cezası uygulandı, araç 60 gün trafikten men edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

