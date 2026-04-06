Adana'da trafikte makas atarak ilerleyen sürücüye 90 bin lira ceza kesildi

Adana'da trafikte otomobiliyle makas atarak ilerleyen sürücüye 90 bin lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Adana-Sivas kara yolunun Sarıçam ilçesi mevkisinde bir otomobil sürücüsünün trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü ve makas attığına yönelik ihbar yapıldı.

Makas atması cep telefonu kamerasıyla kaydedilen sürücüye 90 bin lira ceza kesildi.

Sürücünün aracı 60 gün trafikten men edildi.