Haberler

Yol verme tartışmasında minibüsün camını kıran şüpheli: Kaskıma vurunca sinirlendim

Yol verme tartışmasında minibüsün camını kıran şüpheli: Kaskıma vurunca sinirlendim
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da yol verme meselesi nedeniyle motosiklet sürücüsü Aydın B. ile servis minibüsü sürücüsü arasında çıkan tartışmada, Aydın B. kaskıyla minibüsün camını kırdı. Olay, çevredekiler tarafından kaydedildi ve Aydın B. daha sonra gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakıldı.

ADANA'da trafikte yol verme meselesi nedeniyle çıkan kavgada servis minibüsünün camını kaskla kıran motosiklet sürücüsü Aydın B. (41), ifadesinde, "Tartışma sırasında kaskıma vurunca sinirlendim. Bir anlık öfkeyle camı kırdım, pişmanım" dedi.

Olay, 24 Aralık'ta Seyhan ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Arkasında çocuğu bulunan motosiklet sürücüsü Aydın B. ile servis minibüsü sürücüsü D.Y. arasında 'yol verme' nedeniyle tartışma çıktı. Aydın B., eline aldığı motosiklet kaskıyla servis minibüsünün camını kırdı. Yaşananlar, servis aracının içerisinde bulunan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde; motosiklet sürücüsünün servisten inen yolcular ile tartıştığı sırada, 'Canımız ucuz mu?' dediği, ardından olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı.

SERBEST BIRAKILDI

Sanal medyada da paylaşılan görüntüleri ihbar kabul eden Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Aydın B.'yi adresine düzenlediği baskınla yakaladı. Gözaltına alınan Aydın B., emniyetteki ifadesinde, "Minibüs trafikte aniden yola çıktı. Hava yağmurluydu, kaydım. Tartışma sırasında kaskıma vurunca sinirlendim. Bir anlık öfkeyle camı kırdım, pişmanım" dedi. Aydın B., işlemleri sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi
Savaşın ayak sesleri! Tahran'dan ABD ile gerilimi tırmandıracak hamle

Dünya diken üstünde! Bu görüntü ortalığı fena karıştıracak
Bakanlıktan herkesi ilgilendiren karar: Bunu yapmayana yapı ruhsatı verilmeyecek

Herkesi ilgilendiren adım: Bunu yapmayana yapı ruhsatı verilmeyecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Tatlıses'in korumasından sert müdahale: O görüntüyü sil!

Tatlıses'in restorana girişi olay oldu! Korumalar müdahale etti
Çırılçıplak halde caddede dolaşan şahıs Samsun'u ayağa kaldırdı

Bir ilimizi ayağa kaldıran olay! Caddede çırılçıplak dolaştı
İki genç kızı hayattan kopardı! İşte ilk ifadesi

İki genç kızı hayattan kopardı! İşte ilk ifadesi
Kumarhanede yüksek teknolojili lensle hile yapan kadın böyle yakalandı

Bilim kurgu filmi değil gerçek! Hile yaparken suçüstü yakalandı
İbrahim Tatlıses'in korumasından sert müdahale: O görüntüyü sil!

Tatlıses'in restorana girişi olay oldu! Korumalar müdahale etti
Dışişleri Bakanı Fidan'dan AB üyeliği açıklaması: Asıl engel zihniyet

Nedenini de açıkladı: Türkiye'nin AB üyesi olacağını düşünmüyorum
Fenerbahçe taraftarından yönetime eleştiri

Maç sonunda olanlar oldu