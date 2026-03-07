Adana'da trafikte tartıştığı araç sürücüsüne saldıran kişi cep telefonu kamerasında
Adana'da bir yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada, bir sürücü diğer aracın camına vurup kapı kolunu kırarak saldırıda bulundu. O anlar, aile üyeleri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İddiaya göre, Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde trafikte yol verme meselesi yüzünden iki araç sürücüsü arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine bir araç, içinde aile bulunan diğer aracın önünü keserek durdurdu. Arabadan inen kişi aracın camına vurdu, kapı kolunu kırdı.
Saldırı, aile üyeleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade