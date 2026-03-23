TIR'dan inip, bıçakla otomobile saldırdılar; yakalandılar
Adana'nın Seyhan ilçesinde, TIR'dan inerek trafikte bir otomobile bıçakla saldıran M.Z. ve babası N.Z. emniyet ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.
SALDIRGANLAR YAKALANDI
Adana'nın Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde TIR'dan inerek trafikte sürücüsüyle tartıştıkları otomobile bıçakla saldıran M.Z. ve babası N.Z., Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. İki şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı