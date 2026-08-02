Adana'da trafik kazasında ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü
Adana'nın Kozan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Adana'nın Kozan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Eskimantaş Mahallesi'nde dün meydana gelen kazada ağır yaralanan muhtar Mustafa Aköz (48), tedavi gördüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Dün, Eskimantaş Mahallesi'nde, Aköz'ün kullandığı 01 ALB 509 plakalı traktör devrilmişti. Kazada, sürücü ağır yaralanmıştı.
Kaynak: AA