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Adana'da Trafik Kazası: 75 Yaşındaki Necla Karakuş Hayatını Kaybetti

Adana'da Trafik Kazası: 75 Yaşındaki Necla Karakuş Hayatını Kaybetti
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Adana'da otomobilin çarpması sonucu 75 yaşındaki Necla Karakuş hayatını kaybetti. Bu kaza, son 4 günde şehirde gerçekleşen üçüncü ölümlü trafik kazası olarak kaydedildi.

ADANA'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Necla Karakuş (75), hayatını kaybetti. Karakuş, kentte son 4 günde trafik kazasında ölen üçüncü yaya oldu oldu.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Çukurova ilçesi Türkmenbaşı Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Necla Karakuş'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Çukurova Devlet Hastanesi'ne götürülen Karakuş, yapılan tüm çabaya karşın kurtarılamadı.

Öte yandan bu kaza, son 4 günde kentteki 3'üncü ölümlü kaza olarak kayıtlara geçti. 25 Eylül'de Sarıçam ilçesi Kozan Yolu'nda Elvan Özdemir (51), 27 Eylül'de Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde Cennet Yalçın (56), son olarak ise dün Karakuş, yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kazaların ardından Adana Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından 'Öncelik her zaman yayanın' başlıkla yapılan paylaşımda, sürücüler kazalara karşı uyarılıp, görevli kişi ya da trafik ışıklarının olmadığı geçitlerde yavaşlamaları gerektiği belirtildi.

Haber: Anıl ATAR – Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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