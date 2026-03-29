Adana'da refüje giren otomobildeki 2 kişi yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde refüje giren otomobildeki 2 kişi yaralandı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde refüje giren otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Adana-Kozan kara yolu Tırmıl mevkisinde Metehan Ç. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje girdi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Metehan Ç ile araçta bulunan Hande Ç, Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Fatih Azgın