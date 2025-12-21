Adana'da trafik denetimi; 60 sürücüye 495 bin 593 TL ceza

ADANA'da trafik polislerince yapılan denetimde 60 sürücüye farklı kabahatlerden toplam 455 bin 593 TL idari para cezası kesildi.

Adana Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında denetim gerçekleştirdi. Cadde üzerinde seyir halindeki araçları durduran ekipler, 278 sürücünün ehliyet ve alkol kontrolünü yaptı. Kontrollerde 11 sürücünün alkollü araç kullandığı belirlenirken, 11 kişiye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 38 sürücüye ise çeşitli trafik ihlallerinden dolayı cezai işlem uygulandı. Toplamda 60 sürücüye 495 bin 593 TL idari para cezası kesildi.