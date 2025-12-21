Haberler

Adana'da trafik denetimi yapıldı

Adana'da polis ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde 278 araç durduruldu. Denetimlerde 60 sürücüye toplam 495 bin 593 lira para cezası uygulandı ve 7 araç trafikten men edildi.

Adana'da polis ekiplerince trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kent genelinde belirlenen noktalarda uygulama yaptı.

Polis ekipleri, 278 aracı durdurarak sürücülerin belgelerini inceledi ve alkol testi uyguladı.

Denetimlerde eksikleri tespit edilen 7 aracı trafikten men eden ekipler, çeşitli ihlallerden de 60 sürücüye 495 bin 593 lira para cezası verdi.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
