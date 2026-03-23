TIR'dan inip, bıçakla otomobile saldırdılar

ADANA'da TIR şoförü ve yanındaki kişi, trafikte sürücüsüyle tartıştıkları otomobile bıçakla saldırdı. Olay anı, otomobilin yol kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Seyhan ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. TIR sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine araçtan inen TIR şoförü ile yanındaki kişi, ellerinde bıçakla otomobile doğru koştu. Şüpheliler, otomobilin üzerine çıkarak araca zarar verdi. O anlar, otomobilin yol kamerası tarafından kaydedildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı