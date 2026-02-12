Haberler

Adana'da şarampole yuvarlanan tırdaki 2 kişi yaralandı

Adana'da şarampole yuvarlanan tırdaki 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Pozantı ilçesinde bir tırın şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Adana'nın Pozantı ilçesinde tırın şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Adana-Pozantı Otoyolu'nun Gülek Tüneli mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 FB 778 plakalı tır, refüjdeki beton bariyere çarptıktan sonra yaklaşık 50 metrelik şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi

Araçtaki 2 yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Bariyerin çevreye savrulması nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde trafik kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA / Onur Can Bulat - Güncel
Meclis'teki yumruklu kavga Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi

Bu görüntüler Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Burak Özçivit'in Körfez'deki gayrimenkul yatırımları dikkat çekti

Yaptığı milyon dolarlık yatırım dikkat çekti
Cankan'dan hayranlarını üzen haber

Cankan'dan hayranlarını üzen haber
Aguero, Messi'yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...

Messi'yle yatak odasındaki fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu
Mekke'de yağmur duasına damga vuran görüntü: Cüppeler ters giyildi

Mekke'de yağmur duasına damga vuran görüntü
Burak Özçivit'in Körfez'deki gayrimenkul yatırımları dikkat çekti

Yaptığı milyon dolarlık yatırım dikkat çekti
Dövmeli kadından yeni açıklama: Bir zalime aşık oldum bu hale geldim

Bu hale nasıl geldiğini gözleri dolarak anlattı
Ortalık yangın yeri! Dev maça atanan hakemi gören futbolseverler çıldırdı

Dev maça atanan hakemi gören futbolseverler çıldırdı