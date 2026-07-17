TIR'ın çarptığı motosikletin sürücüsü hafif yaralandı, kaza kamerada

ADANA'da TIR'ın arkadan çarptığı motosikletin sürücüsü hafif yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR, aynı yönde ilerleyen motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü, sağlık görevlileri tarafından ayakta tedavi edildi. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı