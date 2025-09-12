Adana'da Tır Kazası: Şoför Yaralandı, Yolda Ulaşım Aksadı
Adana'nın Pozantı ilçesinde karpuz yüklü tırın başka bir tıra çarpması sonucu şoför yaralandı. Kaza sonrasında otoyolda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
Adana'nın Pozantı ilçesinde önündeki tıra çarpan tırın şoförü yaralandı.
Adana istikametine giden Süleyman Şen yönetimindeki 73 FE 625 plakalı karpuz yüklü tır, Adana-Pozantı Otoyolu Akçatekir mevkisi önünde seyreden Vedat Güloğlu idaresindeki 33 ATL 784 plakalı tıra çarptı.
Şen'in hafif yaralandığı kazada tırdaki karpuzlar yola saçıldı.
Kaza sebebiyle otoyolun Adana istikametindeki ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Kaynak: AA / Onur Can Bulat - Güncel