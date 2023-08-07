Adana'da TIR Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Adana'da park halindeki TIR'a çarpan otomobil, TIR şoförünü altına alarak bir kişinin ölümüne neden oldu. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, diğer sürücü ise yaralandı.