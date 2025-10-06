Haberler

Adana'da Tır ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Adana-İskenderun Otoyolu Yumurtalık Serbest Bölge mevkisinde sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel
