Adana'da TIR ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Ölü
Ceyhan ilçesinde meydana gelen kazada, İbrahim Mermer idaresindeki otomobil TIR ile kafa kafaya çarpışarak hayatını kaybetti. Olay sonrası TIR sürücüsü gözaltına alındı.
ADANA'nın Ceyhan ilçesinde TIR ile kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü İbrahim Mermer (27), hayatını kaybetti.
Kaza, öğle saatlerinde Mercimek Mahallesi'nde meydana geldi. Ceyhan yönüne giden M.A. idaresindeki 50 EL 400 plakalı TIR ile karşıdan gelen İbrahim Mermer idaresindeki 80 KF 537 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Demir yığınına dönen otomobilin sürücüsü Mermer, hayatını kaybetti. Mermer'in cansız bedeni Ceyhan Devlet Hastanesi'ne götürülürken, TIR şoförü M.A. gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı