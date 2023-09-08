Adana'da TIR'da 158 kilo esrar ele geçirildi

Adana polisi, narkotik köpek 'Uzi' ile yapılan aramada kahve paketlerinde toplam 158 kilo esrar buldu. TIR şoförü tutuklandı.

ADANA polisi, narkotik köpek 'Uzi' ile uyuşturucu sevkiyatı yapılan TIR'da yapılan aramada kahve paketlerinde toplam 158 kilo esrar ele geçirdi. Paketlerden haberinin olmadığını söyleyen TIR şoförü İbrahim A. (38), tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu illerinden kente gelen TIR ile uyuşturucu madde taşındığını tespit etti. Adana'ya giren TIR, polis tarafından uygulama noktasında durduruldu. TIR'da narkotik köpek 'Uzi' ile yapılan aramada, dorse bölümünde briketler arasına gizlenmiş, 260 kahve paketinde toplam 158 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR şoförü İbrahim A. emniyete götürüldü. Emniyetteki ifadesinde, Bu paketlerden haberim yoktu. Görünce ben de şaşırdım dediği öğrenilen İbrahim A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. (DHA)