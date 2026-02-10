Haberler

Adana'da 2 tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Güncelleme:
Adana'nın Pozantı-Tarsus Otoyolu'nda meydana gelen tır çarpışmasında bir kişi yaralandı. Çarpışmanın ardından bir tır devrildi ve yangın çıktı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Adana'da 2 tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Pozantı- Tarsus Otoyolu Akçatekir mevkisinde çarpışan iki tırdan biri devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Devrildikten sonra alev alan tırdan kendi imkanıyla çıkan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
