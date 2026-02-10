Adana'da 2 tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Adana'nın Pozantı-Tarsus Otoyolu'nda meydana gelen tır çarpışmasında bir kişi yaralandı. Çarpışmanın ardından bir tır devrildi ve yangın çıktı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Pozantı- Tarsus Otoyolu Akçatekir mevkisinde çarpışan iki tırdan biri devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Devrildikten sonra alev alan tırdan kendi imkanıyla çıkan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel