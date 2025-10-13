Adana'da Ters Yolda Giden Kamyonet Sürücüsüne Ceza Kesildi
Adana-Pozantı Otoyolu'nda ters yönde giden kamyonet jandarma ekipleri tarafından durduruldu ve sürücüsüne ceza uygulandı. Olay, araç kamerasıyla kaydedildi.
Adana'da otoyolda ters yönde gittiği belirlenen kamyonetin sürücüsüne ceza uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, otoyol jandarma ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine Adana- Pozantı Otoyolu'nda ters yönde giden kamyoneti durdurdu.
Ekipler, aracın sürücüsüne ceza kesti.
Kamyonetin ters yönde ilerlemesi araç kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel